“Ik dacht dat ik ging sterven”: bekend Amerikaans congreslid AOC getuigt over bestorming Capitool

Het fenomeen Oca­sio-Cor­tez: van barmeisje uit de Bronx tot jongste congreslid ooit met nu al 4,2 miljoen volgers

15 januari Ze werd geboren in de Bronx, het armste van de vijf stadsdelen van New York, in een arbeidersgezin. Haar moeder is Puerto Ricaanse, haar vader is overleden. Uit het niets won ze vorig jaar compleet onverwacht de voorverkiezing voor een zitje in het Huis van haar partijgenoot en gevestigde waarde, Joe Crowley. De nu 29-jarige Alexandra Ocasio-Cortez, kortweg AOC, schopte het in november tot jongste Congreslid ooit in de VS. En de grens van haar populariteit is nog niet bereikt. Ze telt inmiddels 4,2 miljoen volgers op sociale media: 2,4 miljoen op Twitter en 1,8 miljoen op Instagram.