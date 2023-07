"Ik ben razend": Vlamingen getuigen over chaotische evacuaties en gebrekkige communicatie bij bosbranden op Rhodos

KIJK. Vlaamse toeriste getuigt: “We weten niet wat er gaat gebeuren, kunnen we naar huis?”

Sophie Grothe - die met een 15-tal andere Belgen vast zit op Rhodos - getuigt over de slechte communicatie op Rhodos. “Sinds gisteren zitten we in een sportzaal”, reageert ze bij de redactie van HLN. “Van geen enkele reisorganisatie krijgen we info, maar ook de Belgische ambassade geeft geen gehoor. De meeste van ons hebben hun bagage moeten achter laten omdat we via de zee geëvacueerd zijn.” Volgens Grothe is er voorlopig geen nieuws over de verdere evacuatieplannen.

Ook Nick Van Overbeke, die zaterdagnamiddag nog was vertrokken richting Rhodos met TUI, hekelt de slechte aanpak van de reisorganisatie bij HLN. “Wij gingen er al vanuit dat we niet zouden vliegen, maar na uren wachten kregen we ineens groen licht om te vertrekken”. Toen de man - met zijn kinderen van 1,5 en 4 jaar oud - in Rhodos aankwam, kreeg hij te horen dat hun hotel niet beschikbaar was.

“Ik begrijp echt niet waarom ze ons toch hebben laten vliegen. Dit is extra mensen in de problemen steken en de mensen die echt moeten geëvacueerd worden, minder mogelijkheden geven.” Van Overbeke kon toch nog een ander hotel krijgen omdat hij kleine kinderen bij zich had, maar hij hoopt zo snel mogelijk terug te keren naar België. “Deze situatie was al duidelijk toen we in Brussel in het vliegtuigen zaten te wachten. Waarom hebben ze ons dan toch naar hier gebracht?”

KIJK. Ook Evelien Temmerman en haar gezin werden geëvacueerd: “Ik ben razend dat Corendon ons laat zitten”

Evelien Temmerman had 'minder geluk’ met haar gezin, ook zij werd samen met haar man en twee jonge kinderen geëvacueerd, maar kreeg geen voorrang op een plekje in een ander hotel. “Op vijf minuten ging het van ‘niets aan de hand’ naar evacueren", getuigt ze. “Het personeel zat zelfs nog aan de bar te drinken terwijl we de vlammen zagen woekeren op de berg achter ons.”

We hebben 8.200 euro betaald en een jaar voor gespaard. Ik ben razend dat Corendon ons laat zitten Evelien Temmerman, Vlaming op Rhodos

“Er werd plots in allerijl geëvacueerd”, reageert ze ook bij ‘Radio 1'. “De zwakkeren werden aan de kant geduwd, de sterken kregen voorrang. Het was de wet van de sterksten en wij hadden een rolstoelpatiënt en kleine kinderen bij, er was niets van structuur. Onze kinderen hebben vannacht buiten op handdoeken geslapen.”

In al die tijd kreeg Evelien haar reismaatschappij niet te pakken. “We hebben Corendon eindelijk kunnen bereiken, maar zij bellen ons niet meer terug. We hebben 8.200 euro betaald en een jaar voor gespaard. Ik ben razend dat Corendon ons laat zitten.” De familie heeft ondertussen contact gehad met de Belgische ambassade, maar daar blijft het voorlopig bij. “We hebben sinds 5 uur vanmorgen ook niets meer van Corendon gehoord.”

KIJK. Woordvoerder Piet Demeyere: “70-tal Belgische reizigers via TUI op in getroffen gebied op Rhodos”