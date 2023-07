“Ik ben nog nooit zo bang geweest als gisteren”, zei de Franse burgemeester. En toen moest het ergste nog komen

Onze reporter in Zaporizja, waar vrijwilli­gers met de moed der wanhoop hun strijd­krach­ten bijstaan. “Wij zijn bang voor een kernramp”

Als er één stad is in Oekraïne waar inwoners op de rand van een zenuwinzinking staan, dan wel Zaporizja. “Onze rivier loopt leeg en eergisteren sloeg nog een raket in vlak bij mijn huis”, vertelt visser Roman. En dan is er nog de nucleaire dreiging, waar de 700.000 inwoners dag en nacht mee moeten leven. Sinds gisteren worden de hulpdiensten er getraind om paraat te staan bij een kernramp. Onze reporter trok naar de geteisterde stad.