“Ik bedekte me met bloed van een klasgenoot om mezelf te redden”, slachtoffers van wapengeweld aan het woord in Amerikaans Congres

In het Amerikaans Congres werden emotionele getuigenissen gedeeld door slachtoffers van het wapengeweld van voorbije maanden. Een 11-jarig meisje dat de massale schietpartij op een basisschool in Texas overleefde, vertelde woensdag in een videoverslag aan het Amerikaans Congres hoe ze zichzelf bedekte met het bloed van een dood klasgenootje om te voorkomen dat ze werd neergeschoten. De Democraten willen naar aanleiding van de vele slachtoffers de wapenwetten verstrengen, maar krijgen daarbij veel tegenstand van de Republikeinen.

Miah Cerrillo, een elfjarig meisje aan de Robb Elementary School, vertelde wetgevers in een vooraf opgenomen video dat ze zag hoe een leraar in het hoofd werd geschoten voordat ze een plek zocht om zich te verstoppen. “Ik dacht dat hij terug zou komen dus bedekte ik mezelf met bloed,” vertelde Miah aan de parlementsleden. “Ik smeerde het over me heen en bleef gewoon stil”. Ze belde 911 met de telefoon van de overleden leraar en smeekte om hulp.

Negentien kinderen en twee leraren kwamen om toen een 18-jarige schutter op 24 mei het vuur opende met een automatisch wapen in de Robb Elementary School.

In de video van woensdag vraagt Miah’s vader, Miguel Cerillo, aan zijn dochter of ze zich nog veilig voelt op school. Ze schudt haar hoofd van nee. “Waarom?” vraagt hij. “Ik wil niet dat het nog een keer gebeurt”, antwoordt ze.

Het is de tweede dag dat wetgevers aangrijpende getuigenissen hebben gehoord over de epidemie van vuurwapengeweld in de VS. Dinsdag hoorde een senaatscommissie de zoon van een 86-jarige vrouw die werd gedood toen een schutter op 14 mei in Buffalo, New York, het vuur opende bij een racistische aanval op zwarte winkelaars. Tien zwarte mensen kwamen om.

“Verharden van scholen”

De getuigenissen in het parlement komen op een moment dat wetgevers bezig zijn een tweepartijdig akkoord te bereiken over wapenveiligheidsmaatregelen in de nasleep van de opeenvolgende massale schietpartijen.

Carolyn Maloney, de voorzitster van de commissie die hier over gaat, riep de hoorzitting op om de nadruk te leggen op de menselijke impact van wapengeweld en de dringende behoefte aan wapenbeheersingswetgeving. “Ik vraag elk lid van deze commissie om met een open hart te luisteren naar de moedige getuigen die naar voren zijn gekomen om hun verhaal te vertellen over hoe vuurwapengeweld hun leven heeft beïnvloed”, zei Maloney in haar openingswoord. “Onze getuigen van vandaag hebben pijn en verlies doorstaan. Toch geven ze blijk van ongelooflijke moed door hier te komen om ons te vragen ons werk te doen.”

Maar zelfs terwijl sommige parlementsleden tranen lieten bij de getuigenissen, veranderde de hoorzitting in een controversieel debat over wapenbeheersing. Verschillende Republikeinen in het panel richtten het gesprek op de individuen die misbruik maken van wapens en hoe het “verharden van scholen” hen zou kunnen helpen beschermen.

Republikein Andrew Clyde, die een wapenwinkel heeft, zei dat een van de dingen die hij in zijn militaire dienst heeft geleerd was dat “hoe harder je doelwit is, hoe minder waarschijnlijk het is dat je door de vijand wordt aangevallen”. Hij riep scholen op om de deuren op slot te doen, te zorgen voor één toegangspunt en “een vrijwillige kracht van goed opgeleid en gewapend personeel, naast een schoolagent”.

Volledig scherm De elfjarige Miah Cerrillo getuigt in de hoorzitting over het wapengeweld in de VS. © AP

Stukjes kogel

De ouders van de slachtoffers en overlevenden smeekten wetgevers om de dood en pijn van hun kinderen niet tevergeefs te laten zijn. Nadat Miah had gesproken, vertelde haar vader aan de wetgevers dat hij getuigde omdat “ik mijn kleine meisje had kunnen verliezen.” “Maar ze is niet meer hetzelfde meisje waarmee ik vroeger speelde,” zei Cerrillo, “Scholen zijn niet meer veilig. Er moet echt iets veranderen.”

Ook Zeneta Everhart, wiens 20-jarige zoon Zaire gewond raakte bij de schietpartij in Buffalo, getuigde. Everhart vertelde de wetgevers dat het hun plicht is om wetgeving op te stellen die Zaire en andere Amerikanen beschermt. Ze zei dat als haar getuigenis niet aangrijpend genoeg is om actie te ondernemen op het gebied van wapenwetten, ze een uitnodiging hadden om naar haar huis te komen om haar te helpen de wonden van haar zoon schoon te maken.

“Mijn zoon Zaire heeft een gat in de rechterkant van zijn nek, twee op zijn rug, en nog een op zijn linkerbeen,” zei ze, en pauzeerde toen om zichzelf te bedaren. “Terwijl ik zijn wonden schoonmaak, voel ik stukjes van die kogel in zijn rug. Er zullen scherven in zijn lichaam achterblijven voor de rest van zijn leven. Nu wil ik dat jullie je datzelfde scenario voorstellen voor één van jullie kinderen”.

De ouders van Lexi Rubio, die stierf in haar klaslokaal in Texas, getuigden ook. Felix en Kimberly Rubio vertelden dat ze op de ochtend van de schietpartij uren later pas hoorden dat hun dochter gedood was. Om bij de basisschool te komen, zei Kimberly Rubio dat ze een kilometer op blote voeten had gerend, met haar sandalen in haar hand en haar man aan haar zijde.

Een brandweerman gaf hen uiteindelijk een lift terug naar het centrum. “Kort daarna ontvingen we het nieuws dat onze dochter behoorde tot de 19 studenten en twee leraren die stierven als gevolg van vuurwapengeweld,” zei ze, vechtend tegen de tranen.

Slaagkans wetgeving

De hoorzitting komt op een moment dat het door Democraten geleide parlement naar verwachting wetgeving zal aannemen die de leeftijdsgrens voor de aanschaf van een semi-automatisch geweer verhoogt en de verkoop van munitiemagazijnen met een capaciteit van meer dan 10 patronen verbiedt.

De wetgeving heeft bijna geen kans om te slagen omdat de Senaat verder onderhandelt over het verbeteren van programma’s voor geestelijke gezondheidszorg, het versterken van de veiligheid op scholen en het verbeteren van de achtergrondcontroles. Maar het geeft Democratische wetgevers wel een kans om de kiezers in november duidelijk te maken hoe zij staan tegenover beleid dat volgens peilingen een meerderheid van de kiezers aanspreekt.

Een meerderheid van de Amerikaanse volwassenen denkt dat massale schietpartijen minder vaak zouden voorkomen als wapens moeilijker te verkrijgen zouden zijn, en dat scholen en andere openbare plaatsen minder veilig zijn geworden dan twee decennia geleden.

