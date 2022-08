IJslandse vulkaanuitbarsting mogelijk voorbij, zeggen experten

Geen airco onder 27 graden en lichten uit na 22 uur: strengere energie­maat­re­ge­len in Spanje goedge­keurd

Het Spaanse parlement heeft gisteren de goedkeuring gegeven over een controversieel energiebesparingsplan van de linkse minderheidsregering, met 187 stemmen voor en 161 tegen. In Spanje is het in openbare ruimtes verboden om de airconditioning te gebruiken bij temperaturen onder 27 graden.

