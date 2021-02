IJsland heeft aantal nieuwe coronagevallen teruggebracht tot nul: inwoners hebben er nu leven waar wij alleen van kunnen dromen

IJsland is geslaagd in iets wat nog geen enkel ander Europees land gelukt is: het aantal nieuwe bevestigde gevallen van Covid-19 terugbrengen tot nul. En daar staat iets tegenover. Sinds vorige maand worden de coronamaatregelen er zachtjesaan versoepeld en intussen hebben de inwoners er weer een leven waar wij voorlopig alleen nog maar van kunnen dromen.

De cijfers van de website Our World in Data zijn duidelijk: gisteren noteerde IJsland geen enkel nieuw geval van het coronavirus en daarmee laat het de rest van Europa ver achter zich. Sinds half januari gebeurde dat nog al een aantal keer, maar toen ging het bijna telkens om cijfers van het weekend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

IJsland kan eigenlijk al de hele coronacrisis lang goede cijfers voorleggen. De eerste golf in de lente van vorig jaar was vrij snel onder controle en de coronacijfers bleven bijna de hele zomer lang laag. In de tweede helft van september volgde een tweede golf, maar die was bij benadering niet zo hoog als in sommige andere landen. Tegen begin november was alles al weer min of meer onder controle.

De cijfers zijn sindsdien zo goed dat de regering op 13 januari besliste om de coronamaatregelen te versoepelen. Begin deze week gebeurde dat een tweede keer en op 3 maart zal het vermoedelijk nog een derde keer herhaald worden. Intussen ziet het leven er in IJsland al heel anders uit dan bij ons.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Je mag er nu samenkomen met groepen van maximaal 20 personen. Mensen die geen dichte relatie hebben, moeten wel een sociale afstand bewaren van twee meter. Winkels zijn gewoon open en mogen vijf klanten per tien vierkante meter ontvangen, met een maximum van 150. Je moet wel een mondkapje dragen tijdens het shoppen, iets wat ook verplicht is op het openbaar vervoer.

Ook de horeca is open. Restaurants, cafés, clubs en casino’s mogen gasten ontvangen, maar moeten wel om 22 uur de deuren sluiten. Vanaf 21 uur mogen ook geen nieuwe bezoekers meer binnen. Iedereen moet neerzitten en wordt bediend aan tafel. Aan de bar staan is niet toegelaten.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Ook aan wie van sport en cultuur houdt, wordt gedacht. Zwembaden en fitnesscentra zijn open, maar wel maximaal aan de helft van de capaciteit. Optredens mogen doorgaan, voor een publiek van maximaal 150 toeschouwers. Ook hier geldt dat iedereen moet neerzitten, een masker moet dragen en twee meter afstand moet houden. Er mag ook geen alcohol geserveerd worden.

Mondmaskers zijn verplicht als er geen sociale afstand mogelijk is, maar ook in middelbare scholen en op universiteiten in de hoofdstad. Opmerkelijk: wie jonger is dan 16 hoeft geen masker te dragen, geen sociale afstand te houden en geen rekening te houden met het samenscholingsverbod boven 20 personen.

Hoe het komt dat IJsland de situatie zo goed onder controle heeft? Daar heeft de ligging als eiland mee te maken, maar ook de erg strikte manier waarop IJslanders de coronamaatregelen opvolgen. Sinds juni vorig jaar wordt er ook zeer grondig gecontroleerd aan de grenzen.

Volledig scherm © AFP

Iedereen uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, de Europese Vrijhandelsassociatie en de Schengenzone is welkom in IJsland, maar reizigers moeten zonder uitzondering een (gratis) coronatest afleggen bij aankomst en vijf dagen in quarantaine gaan. Daarna volgt een tweede coronatest en pas als die negatief is, mag je je vrij verplaatsen in het land.

Op die manier slaagt IJsland er ook in om nieuwe, meer besmettelijker varianten van het virus buiten te houden. “De Britse variant heeft hier bijvoorbeeld nog geen voet aan de grond gekregen”, aldus Thorolfur Gudnason, de topepidemioloog van het land in een interview met nieuwssite Bloomberg. “We hebben die bij meer dan 40 reizigers vastgesteld aan onze grenzen en konden zo voorkomen dat hij zich verspreidde.”

Bovendien worden álle positieve stalen gesequentieerd, wat betekent dat bepaald wordt wat de genetische code is van de virusstammen die aangetroffen worden. “Zo weten we dat we al hebben kunnen voorkomen dat 450 varianten het land binnenkwamen", aldus nog Gudnason. “We kunnen er ook mee in de gaten houden of bepaalde varianten de vaccins kunnen weerstaan.”

IJsland - dat 364.134 inwoners telt - is intussen ook goed bezig met vaccineren. De eerste doses kwamen aan op 28 december. Een dag later werd het eerste vaccin al gezet. 8.548 inwoners (3,75 procent) kregen volgens de meest recente cijfers van de overheid al een eerste inenting, 5.538 inwoners (1,42 procent) zijn al volledig gevaccineerd. Daarmee doet IJsland verhoudingsgewijs iets beter dan ons land. In België liggen die percentages respectievelijk 3,09 en 1,35 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK:

BEKIJK OOK:

Europese Commissie niet opgezet met Belgisch verbod reizen