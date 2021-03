IJsland geconfronteerd met 50.000 aardbevingen in drie weken tijd

Niet langer een “propagan­da­stunt”: Europese landen sluiten akkoord om Russisch vaccin zelf te produceren

15 maart Rusland heeft akkoorden gesloten met bedrijven in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië om het Sputnik V-vaccin daar te produceren. Als het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) het licht op groen zet, heeft de Europese Unie een extra troef in handen om het coronavirus te bedwingen. De zet is wel opmerkelijk: toen het Russische vaccin in augustus via een versnelde procedure goedgekeurd werd, noemde Europa dat nog ongegeneerd een “propagandastunt”.