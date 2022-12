IJskoude kerst wordt nachtmerrie: anderhalf miljoen Amerikanen zonder elektriciteit bij temperaturen tot -48 graden

Bijna anderhalf miljoen Amerikanen hebben zonder stroom gezeten door de zware winterstorm Elliott. Duizenden geannuleerde vluchten en spekgladde wegen door de “historische winterstorm” zorgen ervoor dat veel Amerikanen en Canadezen niet op tijd thuis zijn voor kerst. Ook op het spoor zijn er problemen. Waarschuwingen van de nationale weerdienst (NWS), dat spreekt over zware sneeuwval, ijzige rukwinden en temperaturen tot -48 graden Celsius, gelden voor maar liefst 240 miljoen inwoners van de VS.

KIJK. Zwaarste sneeuwstorm in jaren trekt over VS en zorgt voor veel problemen

Vrijdag werden door het hele land ruim 5.200 vluchten geschrapt vanwege de winterstorm. Ook tientallen treinen zijn vrijdag niet vertrokken, meldt spoorvervoerder Amtrak.

Meer dan 1,5 miljoen huishoudens en bedrijven in de Verenigde Staten zitten inmiddels zonder elektriciteit. Dat meldt ‘PowerOutage’, een Amerikaanse site die stroomstoringen in het land bijhoudt. In zeker twintig staten zijn er problemen. Het oosten van het land, waaronder staten North Carolina, Tennessee en Virginia, zijn het zwaarst getroffen.

Het koudst werd het vrijdag volgens de weerdienst in de stad Havre in het noorden van de staat Montana, waar een temperatuur van -39 graden Celsius werd gemeten. De komende dagen wordt het mogelijk nog kouder. Het extreme weer gaat gepaard met veel sneeuw.

Quote Als je nog op reis moet, ga dan nu. Amerikaans president Joe Biden

In onder andere de staten North Dakota, South Dakota, Oklahoma en Iowa was de zichtbaarheid op de wegen bijna nul en riepen de autoriteiten mensen op thuis te blijven. Meerdere staten meldden verkeersdoden als gevolg van de barre omstandigheden, maar een totaal aantal slachtoffers is nog niet vastgesteld.

Volledig scherm Immigranten die in El Paso buiten moesten slapen proberen zichzelf bij het ochtendgloren weer warm te krijgen. © Getty Images via AFP President Joe Biden waarschuwde de Amerikanen al voor de camera: “Neem dit serieus. Als je nog op reis moet, ga dan nu.” In de staat New York is de noodtoestand uitgeroepen.

Vrieskou in Texas

Weerdienst NWS heeft inmiddels een waarschuwing voor extreem weer afgegeven die van toepassing is op zo’n 2040 miljoen Amerikanen, zo’n 70 procent van de bevolking.

Om het lagedrukgebied heen wordt momenteel koude lucht uit Canada tegen de klok in meegezogen over de Verenigde Staten. “Dat strekt zich zo ver uit, dat zelfs in het zuidelijke Texas de temperatuur ver onder nul zit”, zegt Roosmarijn Knol van de meteorologische dienst ‘Weerplaza’. Dat leidt tot grote bezorgdheid in grensstad El Paso, waar veel migranten de grens oversteken. Veel van hen komen uit Mexico en Venezuela en hebben immers geen dikke winterjas mee.

In Chicago werd het vrijdagmiddag (lokale tijd) niet warmer dan -15 graden. Al weerhoudt dat inwoners er blijkbaar niet van om een rondje hard te lopen, schrijft dagblad ‘The Chicago Tribune’. Naast de scherpe temperatuurdalingen brengt storm Elliot, zoals deze wordt genoemd, ook een flinke bak sneeuw en harde winden met zich mee.

Volledig scherm Oppassen geblazen door gladde wegen in Chicago. © AP

Verschillende nieuwssites spreken inmiddels van een zogenaamde bomcycloon. “Wat van het woord bombogenesis komt”, legt Knol uit. “Een hele mooie term in de meteorologie. Het betekent dat de luchtdruk in de kern van een lagedrukgebied plots heel hard daalt. Een winterstorm kan zo opeens extreme situaties met zich meebrengen. Rond de Great Lakes (vlak bij het Canadese Toronto, red.) loopt de sneeuwdiepte mogelijk op tot een halve meter.”

Volledig scherm Een sneeuwstorm in Toronto (Canada) vrijdag. © Arlyn McAdorey / The Canadian Press via AP

In Canada kwamen meer dan een miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten, gingen scholen dicht en werden honderden vluchten geschrapt. De winterstorm raast over de twee provincies met de meeste inwoners, Ontario en Quebec. Ruim zestig procent van de Canadezen woont daar.

In het weekend zal het weersysteem volgens Knol geleidelijk aan kracht verliezen. “In noordoostelijke richting steekt Elliot mogelijk de oceaan over”. De storm zou dan als normaal lagedrukgebied in België aankomen, maar zou tegen die tijd fors aan kracht te hebben ingeboet.

KIJK. Nederlandse TikTokker neemt je mee door Amerikaanse kou