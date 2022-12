IJskoude kerst tot -48 °C wordt nachtmerrie: anderhalf miljoen Amerikanen zonder elektriciteit, duizenden ongevallen op de weg

Franse seriemoor­de­naar Charles 'The Serpent' Sobhraj is vandaag vrijgela­ten

De Franse seriemoordenaar Charles Sobhraj heeft de gevangenis in Nepal verlaten. De 78-jarige man vermoordde zeker twaalf mensen in de jaren 70 maar is de laatste jaren met name bekend geraakt door de Netflix-serie The Serpent, die op zijn leven is gebaseerd. Hij is na zijn vrijlating overgedragen aan de immigratiedienst en vliegt waarschijnlijk vandaag nog naar Frankrijk.

