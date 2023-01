IJsbeer dringt dorp binnen in Alaska en doodt vrouw en kind

De Alaska State Troopers ontvingen rond 14.30 uur lokale tijd (woensdag 00.30 uur Belgische tijd) meldingen van een ijsbeeraanval in het dorp Wales.

"De eerste berichten geven aan dat een ijsbeer het dorp is binnengedrongen en meerdere inwoners heeft geattaqueerd", klinkt het in een rapport van de politie. "De beer heeft een volwassen vrouw en een minderjarige man dodelijk aangevallen. De beer is neergeschoten en gedood door een inwoner toen hij het tweetal aanviel."

‘Anchorage Daily News’ duidt dat in het dorpje Wales minder dan 150 mensen wonen en dat het echt in het westelijke puntje van Alaska ligt, vlakbij de Beringstraat - de zeestraat die Alaska van Rusland scheidt. In de winter kunnen ijsberen meer zuidelijk aangetroffen worden dan normaal, tot bij St. Lawrence Island en af en toe nog wat verder zuidelijk.

Fatale aanvallen heel zeldzaam

Fatale ijsbeeraanvallen zijn heel zeldzaam in Alaska. In 1990 doodde een ijsbeer een man in het noordelijke dorp Point Lay. Uit onderzoek van biologen bleek dat het dier tekenen van uithongering vertoonde. In 1993 sprong een ijsbeer, ook in meer noordelijk gebied, door een raam van een radarstation van de Amerikaanse luchtmacht. Binnen viel het dier een 55-jarige mecanicien aan. De man raakte ernstig gewond, maar overleefde.

Volledig scherm Archiefbeeld uit 2018. IJsberen aan een afvalberg bij het Russische dorp Belushya Guba. © AFP

Honger

IJsberen leven voornamelijk op een dieet van zeezoogdieren en hebben buiten de mens geen natuurlijke vijanden. Mannetjes wegen tussen de 300 en 800 kilogram, vrouwtjes tussen de 150 en 300 kilo. Het zijn belangrijke dieren omdat ze mee het zee-ecosysteem in balans houden. De Verenigde Staten heeft in 2008 de ijsberen op de lijst met bedreigde diersoorten gezet, omwille van het smeltende zee-ijs.

De afgelopen jaren duiken ijsberen vaker op in dorpen op zoek naar voedsel. Vooral steden in Rusland krijgen soms eens bezoek. Door het verlies van zee-ijs zijn ijsberen sowieso sinds 2019 vaker te vinden op land, waardoor de kans op ontmoetingen tussen mens en dier stijgt. Hoewel de ijsberenpopulatie nabij de Chukchi-zee als gezond wordt beschouwd, is al vastgesteld dat ijsberen ook in Noordwest-Alaska op zoek gaan naar alternatieve voedselbronnen, zoals afval.

Speciale patrouilles

Volgens de voorzitter van een lokale organisatie is de aanwezigheid van beren rond gemeenschappen als Wales “een normale en regelmatige gebeurtenis”. In het noorden hebben sommige dorpen speciale ijsbeerpatrouilles die lokale inwoners moeten beschermen. Dat is vooralsnog niet het geval in Wales.

De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet vrijgegeven door de politie.

