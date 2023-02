Igor (35) mocht Oekraïense leger niet in en daarom schonk hij troepen al voor meer dan 100.000 euro aan munitie en materiaal

De Oekraïense Igor Gubin (35) heeft de gruwel van de oorlog van dichtbij meegemaakt. Hij verloor een neef en verschillende goede vrienden aan het geweld. En in Irpin - een voorstad van Kiev - werd een vriendin verkracht en vermoord door Russische soldaten. Als alleenstaande vader kreeg hij geen toestemming om in het leger gaan, maar hij wilde toch niet werkloos langs de zijlijn blijven staan. Daarop besloot hij een andere manier te zoeken om de Oekraïense troepen te helpen. Hij vertelde er alles over aan HLN LIVE.

Op de eerste dag van de invasie - vandaag exact een jaar geleden - werd Igor in de Oekraïense hoofdstad Kiev om 5 uur ‘s morgens gewekt door inslaande raketten. Zijn ouders vertelden hem dat de oorlog begonnen was. “Ik keek uit het raam en zag een enorme file met wagens van mensen die de stad wilden ontvluchten en lange rijen aan de bankautomaten”, zegt hij. “Ik besefte meteen dat we de stad niet meteen uit zouden geraken.”

Volledig scherm Igor Gubin tijdens het gesprek dat hij had met HLN LIVE. © HLN LIVE

Het was het begin van een dag die hij zelf omschrijft als “waanzin”. “Er heerste chaos, want mensen wisten niet wat ze moesten doen. Ik wilde aanvankelijk Kiev niet verlaten, maar mijn ouders zeiden dat ik voor mijn zoontje - hij is pas 9 jaar - moest zorgen. Toen het meeste verkeer de volgende dag weg was, nam ik mijn wagen en reed ik met mijn zoon en moeder de stad uit. We verbleven enkele maanden net buiten Kiev en keerden terug in mei, toen de Russen uit de regio weggetrokken waren. Sindsdien bleef ik in de hoofdstad.”

Munitie

Igor wilde graag in het leger gaan, maar hij kreeg een ‘njet’ omdat hij de alleenstaande vader is van een minderjarig kind. Hij besliste dan maar om een andere manier te zoeken om de Oekraïense soldaten te helpen. En die vond hij ook. “Ik koop materiaal voor hen, zoals een wagen, kleding en munitie. Ook als er herstellingen moeten gebeuren, spring ik bij. Het gaat intussen om meer dan 100.000 dollar (bijna 100.000 euro, red.), ik schat tussen 100.000 en 200.000 dollar (190.000 euro, red.). Ik stak er al mijn spaargeld in. Of ik niet liever een nieuw leven begonnen was in het buitenland met het geld? Nee, het is geld voor onze overwinning.”

Volledig scherm © Igor Gubin

Volledig scherm © Igor Gubin

In Oekraïne heeft het gewone leven zich op sommige plaatsen min of meer hersteld, onder meer in de hoofdstad. “In vergelijking met februari vorig jaar is het een groot verschil", zegt hij. “Iedereen werkt weer, want we moeten ons brood verdienen en de economie moet draaien. Kiev is nu misschien wel de veiligste plaats ter wereld, door alle politie en agenten van de geheime dienst die hier aanwezig zijn.”

Wens

Zijn grootste wens? “Dat de oorlog zo snel mogelijk voorbij is. De situatie nu is vreselijk en er zijn al heel wat burgers om het leven gekomen. Ik hoop dat niemand ter wereld ooit zoiets moet meemaken.”