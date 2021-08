Iets minder betogers tegen coronacertificaat in Frankrijk dan vorig weekend

De tegenstanders van de gezondheidspas en van de verplichte vaccinatie tegen Covid-19 hebben zaterdag rustig betoogd in Frankrijk. Er waren weer iets minder betogers dan vorige week. Velen verwierpen een eventuele inenting van hun kinderen of kleinkinderen, maar die vaccinatie staat niet op het programma.

De optochten brachten over heel Frankrijk 175.503 mensen op de been volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, tegenover 214.845 vorige week, wat al een daling was. Voor het zesde weekend op rij werd van het noorden tot het zuiden van het land gemanifesteerd, zonder grote incidenten. Twintig mensen werden opgepakt en één lid van de ordediensten raakte gewond, zo preciseerde het ministerie.

“Vaccineer u als u dat wil, maar wij zijn tegen een gezondheidspas voor het ziekenhuis of om boodschappen te doen, we vragen de intrekking van de wet”, zei Jérôme Rodrigues, een boegbeeld van de “gele hesjes”, tot 2.700 betogers in het stadje Pau. In Parijs waren er vier optochten, waarvan twee op initiatief van de gele hesjes en één waartoe Florian Philippot had opgeroepen, de voormalige nummer 2 van het extreemrechtse Front National.

De “pass sanitaire”, waar een grote meerderheid van de Fransen achterstaat, is onder meer van toepassing in bars en restaurants, de gezondheidszorg en de trein. De gezondheidspas werd maandag uitgebreid naar ruim 120 grote winkelcentra en winkels. Het gaat om een bewijs van volledige vaccinatie, een Covid-test van minder dan 72 uur oud of een bewijs van ziekte in de zes voorbije maanden.

Veel ouders en grootouders maken zich zorgen over een eventuele uitbreiding van de vaccinatie tot min-12-jarigen, maar die maatregel is momenteel niet aan de orde in Frankrijk, verzekerde minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer.

De jongste 24 uur werden ruim 800 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen in Franrkijk, van wie 165 op de intensieve zorg, zo bleek zaterdag uit cijfers van Volksgezondheid. Ruim zes op de tien inwoners zijn volgens het Franse ministerie van Gezondheid volledig gevaccineerd.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AP