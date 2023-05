Iets meer tijd voor schuldendeal: VS pas op 5 juni zonder geld

Yellen stelde vrijdag in een brief aan het Congres dat ze gekeken heeft naar de meest actuele financiële cijfers. Daaruit volgt dat haar ministerie in de eerste twee dagen van juni nog meer dan 130 miljard dollar (ruim 121 miljard euro) aan geplande betalingen kan verrichten. Dat betreft onder meer sociale uitkeringen. Voor de week van 5 juni staan er vervolgens nog betalingen voor een totaalbedrag van 92 miljard dollar (bijna 86 miljard euro) in de planning. Volgens Yellen lukt het zonder een verhoging van het plafond niet om al dat nodige geld op te hoesten.

De Amerikaanse president Joe Biden hoopt alleszins vrijdagavond te weten of er een begrotingsakkoord bereikt kan worden om een wanbetaling te voorkomen. “We zijn heel dichtbij en ik ben optimistisch”, zei Biden. “Ik hoop dat we tegen vanavond zullen weten of we in een positie verkeren om een akkoord te bereiken.”