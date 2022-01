Ierse man neemt overleden oom mee naar postkantoor om pensioen te innen: "Ik wist niet dat hij dood was”

Satelliet­beel­den tonen Russische dreiging aan grens met Oekraïne

Er zijn satellietbeelden opgedoken die tonen hoe massaal aanwezig de Russische troepen zijn aan de grens met Oekraïne. Momenteel is er nog geen sprake van een inval, maar wat de Russische president Poetin van plan is, daar is het nog raden naar.

24 januari