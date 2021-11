Iers golfresort Trump boekt miljoenenverlies door corona

Het resort in het Ierse dorp Doonbeg was vanwege coronamaatregelen met tussenpozen gesloten. Het resort opende in juni 2021 weer de deuren. Volgens het verslag is het momenteel weer ongeveer even druk als voor de crisis.

Trump kon wel schulden te herfinancieren en looptijden verschuiven. Zijn familiebedrijf stemde ook in met de verkoop van de rechten op zijn hotel in Washington voor 375 miljoen dollar (331 miljoen euro). Bovendien zou hij volgens kenners honderden miljoenen of mogelijk zelfs miljarden kunnen verdienen met zijn opkomende mediabedrijf, Trump Media & Technology Group. Dat bedrijf is van plan naar de beurs te gaan via een zogeheten spac, een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.