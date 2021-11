Ierland verscherpt coronamaatregelen

Besmet­tings­cij­fers blijven dalen in het Verenigd Koninkrijk

Terwijl bij ons en in Nederland de coronacijfers opnieuw de hoogte in gaan, is de afgelopen week het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk gedaald. Cijfers van de Office for National Statistics (ONS) tonen een daling in alle vier landen van het Verenigd Koninkrijk. Ondanks de daling blijft de besmettingsgraad wel aan de hoge kant, zeker in Engeland en Wales.

12 november