Iemand betaalde 13,6 miljoen euro voor deze nummerplaat

Frank vertelt in VTM 2-programma ‘Vanity Plates’ over passie voor Te­sla-wa­gens én ELON­MUSK-nummer­plaat: “Soms denken mensen dat Te­sla-top­man achter het stuur zit”

Toen Frank Piessens uit Waasmunster in 2012 hoorde dat Elon Musk met een elektrische auto zou uitpakken, was hij meteen verkocht. Hij bouwde een Tesla-mancave in zijn tuin, was één van de eerste Tesla-eigenaars in België en heeft er ondertussen al twee. “De ELONMUSK-nummerplaat is de kers op de taart”, vertelt Frank donderdagavond in het VTM-programma Vanity Plates. Ook Yasmine uit Temse komt in de aflevering aan bod met haar nummerplaat ‘Bad Girl’