“Iedereen wil deze hel achterlaten”: duizenden Afghanen aan grens met Pakistan

Er heerst chaos aan de grens met Pakistan. Duizenden Afghanen staan dagelijks in de rij aan de grensovergang Spin Boldak-Chaman in de hoop het land te kunnen ontvluchten, zo bericht The Guardian. “Iedereen wil deze hel achterlaten”, getuigt de 24-jarige Sherab Khan die gisteren na een helse tocht uiteindelijk Pakistan bereikte.

Sinds Kaboel in handen van de taliban is, kijkt de wereld met grote ogen naar de beelden van de luchthaven: de explosie gisteren, duizenden mensen die zich bij de poorten verzamelden in een poging om alsnog op een van de evacuatievluchten te raken, de wanhoop van oud en jong om het land te ontvluchten. De beelden staan op ons netvlies gebrand. Bij de grensovergang tussen Afghanistan en Pakistan heerst eveneens chaos en drummen mensen zich een weg naar het grenshek.

Toen de 24-jarige Sherab Khan, uit het district Qarghay in de provincie Laghman, na meer dan vijf uur eindelijk de grens kon oversteken, slaakte hij een zucht van opluchting. “Iedereen wil deze hel achterlaten”, vertelt hij. “Ja, dit is hoe we Afghanistan nu noemen: een hel.”

Pakistan

Pakistan heeft eerder al gezegd dat het geen vluchtelingen uit Afghanistan wil opvangen. De autoriteiten lieten eerder al een grensmuur bouwen tussen de twee landen, maar de grensovergang tussen Spin Boldak en Chaman is open gebleven om de voortzetting van de handel en het verkeer van mensen van wie de familie over de grens woont, mogelijk te maken. Afghanen mogen officieel alleen de grens oversteken als ze papieren bij zich hebben die bevestigen dat ze familie bezoeken of een medische behandeling krijgen. Velen hebben geen officiële papieren en doen daarom beroep op mensensmokkelaars.

Het aantal pogingen - ongeveer zo’n 6.000 per dag - om de grens over te steken sinds de taliban de macht heeft gegrepen, is haast verdubbeld. Op 13 augustus, net voordat Kaboel in handen van de taliban viel, maakten maar liefst 21.000 mensen de oversteek. Dat aantal neemt alleen maar toe. De afgelopen dagen hebben zich elke dag meer dan 100.000 mensen aan de grens verzameld. Een Pakistaanse functionaris vertelde aan The Guardian dat er nu dagelijks tussen de 15.000 en de 20.000 mensen met succes over de grens raken.

Volledig scherm De grensovergang tussen Pakistan en Afghanistan (Chaman). © AFP

De hitte en het stof maken de omstandigheden voor de duizenden mensen die in de rij staan te wachten enkel nog moeilijker. Verschillende mensen vielen flauw door de extreme temperaturen, kinderen huilen terwijl ze worden weggeduwd in de massa en oudere mensen worden per kruiwagens Chaman binnengedragen. De Afghaanse vluchtelingen die de oversteek kunnen maken, worden nadien per auto’s naar verschillende bestemmingen gebracht.

Bovendien is de binnenlandse reis naar Spin Boldak aan de Afghaanse kant van de grens niet zonder gevaar. De wegen die vanuit de provincie Kandahar en andere regio’s naar de oversteek leiden, zijn verwoest door bermbommen en mijnen. Controleposten die ooit door Afghaanse troepen werden bezet, zijn nu ingenomen door de taliban.

Volledig scherm © EPA

Getuigenissen

Naib Khan (25) verkocht zijn paardenkar om zijn reis naar Pakistan te financieren. Hij stak donderdag met zijn familie de grens over. Het kostte hen drie dagen en slapeloze nachten om Chaman vanuit Kaboel te bereiken. “Iedereen is bang in Afghanistan”, zegt hij. “Ze zijn bang voor de taliban. Er is onzekerheid. Niemand weet wat er morgen zal gebeuren. Er wordt gespeculeerd dat er een burgeroorlog zal komen.”

Faiz Mohammed (62) vluchtte samen met vijftien familieleden weg uit de provincie Nangarhar. “Ik schaam me dat ik op deze leeftijd mijn huis verlaat, maar wat moet ik doen? Als jonge man zou ik het makkelijker vinden, maar ik wil in mijn huis blijven wonen. Ik wil er sterven en begraven worden, maar ik had geen andere keuze dan te vertrekken. Ik doe het voor mijn kinderen. Nu heeft de taliban ons dakloos gemaakt.”

Ook Mir Zaman, uit het Bati Kot-district van de provincie Nangarhar, is naar Pakistan gevlucht. Vroeger was hij aan de slag als arbeider, maar nu is er geen werk meer voor hem in Afghanistan. “We zijn onze jobs kwijt. We hebben werk nodig om te overleven. Daarom zijn we naar Pakistan gekomen”, getuigt hij. “De taliban vragen ons om te blijven en het land niet te verlaten, maar hoe kunnen we in een land blijven dat geen toekomst heeft?”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.