“Iedereen is akkoord” over digitaal vaccinatiepaspoort vóór de zomer, zegt Angela Merkel na EU-top

Volgens Duits bondskanselier Angela Merkel is er een Europees akkoord over de invoering van een digitale vaccinatiepas. Het certificaat zou er voor de zomer komen, zo zei Merkel na afloop van de Europese top. Maar over de vraag of er voordelen komen voor wie zo’n pas heeft, is er helemaal nog geen eensgezindheid. Eerder had de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz - in navolging van Israël - voor een uniforme coronapas gepleit die in de hele EU geldig is. Voor hem moet die pas gevaccineerden, mensen die corona reeds onder de leden hebben gehad of mensen die recent negatief getest hebben in staat stellen om geleidelijk terug te keren naar de normaliteit én vrij te reizen tussen de Europese landen.

Israël heeft met het zogenoemde groene paspoort - of de digitale versie op de mobiele telefoon - de weg gewezen. Het land met negen miljoen inwoners toont aan de rest van de wereld hoe dit ‘nieuwe normaal’ eruit ziet.

Volledig gevaccineerde mensen in Israël krijgen hun vrijheid terug, terwijl niet- of deels gevaccineerde inwoners nog beperkingen zullen opgelegd krijgen. Met een groen paspoort is quasi alles weer mogelijk - ook reizen want Griekenland en Cyprus hebben een overeenkomst gesloten volgens dewelke gevaccineerde Israëlische burgers vanaf half maart weer zonder quarantaine naar de twee Zuidoost-Europese landen kunnen reizen.

Volledig scherm Mensen tonen hun groene paspoort bij de toegang tot een concert in Tel Aviv. © EPA

Vakantielanden

In een poging de reisbeperkingen die momenteel in heel Europa van kracht zijn, terug te draaien, had de Oostenrijkse bondskanselier voorgesteld om een ​​groene pas in te voeren voor degenen die geen gezondheidsrisico vormen. Sebastian Kurz wil een vaccinatiepaspoort in Europa op basis van het Israëlische model. Hij krijgt daarvoor bijval van typische vakantielanden zoals Spanje, Italië, Griekenland, Cyprus en Kroatië. Kurz zei het voorstel vandaag te zullen aankaarten op de digitale EU-top, en na afloop daarvan zei Merkel dat “iedereen erover akkoord gaat” dat er nog voor de zomer een eengemaakt Europees digitaal certificaat moet komen “zodat reizen binnen Europa met meer informatie moet kunnen.”

Open vraag is wel nog wat de concrete gevolgen worden voor wie wel en wie nog geen certificaat heeft. Volgens Merkel “heeft iedereen er op gewezen dat het daar vandaag bij de huidige stand van de vaccinaties nog niet over gaat”. “We moeten voorbereid zijn. Maar dit wil absoluut niet zeggen dat wie geen certificaat heeft, niet zal mogen reizen. Daarover is er nog helemaal geen akkoord gesloten.”

“Volledige vrijheid terugkrijgen”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. “Ik ijver sterk voor een groen EU-paspoort - zoals dat in Israël bestaat - bij voorkeur digitaal op de mobiele telefoon zodat iedereen de vrijheid kan terugkrijgen die we zo waarderen”, vertelde de Oostenrijkse leider Kurz aan Bild voorafgaand aan de EU-top.



Voor hem is het duidelijk: “Degenen die gevaccineerd zijn, moeten hun volledige vrijheid terugkrijgen. Maar dit geldt evenzeer voor mensen die net corona hebben gehad - en dus antistoffen hebben en immuun zijn”, aldus Kurz. Hij liet ook een opening voor al degenen die recent negatief getest zijn. Een terugkeer naar vrij reisverkeer - zonder quarantaine - zal dus mogelijk zijn voor iedereen die over een groen paspoort beschikt. Mocht de EU geen werk maken van een coronapas, dan heeft Kurz verklaard dat Oostenrijk het plan dan wel op nationaal niveau zou implementeren.

Macron: “Oneerlijk voor jongeren”

De Europeanen waren voor de top verdeeld over de kwestie. Tegenstanders van de invoering van een groen paspoort zijn onder meer Roemenië, Duitsland, Frankrijk en ook ons land. Zij stellen dat de EU dergelijk certificaat niet kan invoeren zolang niet alle EU-burgers de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren. Deze landen hebben ook twijfels geuit over de vraag of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden tegen nieuwe coronavarianten.

Frans president Emmanuel Macron bleef na afloop van de top erbij dat er “een balans gevonden moet worden” en zei dat er nog ethische vragen moeten worden opgelost. Ook vindt hij het systeem oneerlijk voor jongeren die achteraan in de rij van de vaccinaties staan. De kans is niet onbestaande dat zij pas op het einde van de zomer of zelfs erna pas gevaccineerd kunnen worden.

De Europese Commissie van haar kant is er niet voor te vinden dat lidstaten eenzijdig certificaten afleveren die reisprivileges geven aan gevaccineerde burgers, maar is wel voorstander van een gezamenlijke aanpak. Eenzijdige vaccinatiepaspoorten “zouden voor problemen zorgen, aangezien we ons uiteindelijk allemaal in het Schengengebied bevinden”, aldus een EU-bron. “Het kan bijvoorbeeld niet zijn dat Israëlische en Britse toeristen meer zullen mogen, terwijl burgers van het Schengengebied daarvan worden uitgesloten.”

Volledig scherm Een koppel toont trots de groene pas in Israël. © REUTERS

Voorlopig zijn reizen buiten de Unie grotendeels aan banden gelegd. “Er is een politiek debat gaande, maar een dergelijke maatregel mag op geen enkele manier tot discriminatie leiden”, voegde de EU-bron eraan toe.

Grenscontroles

Op dit ogenblik voeren, naast België, nog negen andere landen die deel uitmaken van de Schengenzone controles aan hun binnengrenzen uit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij de Europese Commissie wordt de inperking van het vrij verkeer betreurd. België heeft van de Europese Commissie 10 dagen de tijd gekregen om te antwoorden op vragen rond het ogenschijnlijk ontbreken van een rechtvaardigingsgrond voor de verlenging van het verbod op niet-essentiële reizen tot 1 april. De maatregel wordt vrijdag besproken tijdens het Overlegcomité.

Merkel: “In staat blijven nog jaren te vaccineren”

Hoewel het ergste van de coronapandemie tegen de zomer achter de rug zou moeten zijn, moet er bovendien rekening mee gehouden worden dat er nog jaren gevaccineerd moet worden om nieuwe varianten van het virus af te weren, zei Merkel.

De bondskanselier is bijzonder beducht voor de bedreigingen van varianten van het coronavirus. Zo voert Duitsland strenge controles uit aan de grens met Tsjechië, een land dat zwaar getroffen wordt door de Britse variant.

De aanpak van de mutaties was een van de voornaamste gesprekspunten onder de Europese regeringsleiders. Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is de Britse variant intussen aanwezig in 26 van de 27 lidstaten. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten zijn al opgedoken in respectievelijk 14 en 7 lidstaten.

De regeringsleiders spraken hun waardering uit voor het actieplan, Hera Incubator, dat von der Leyen vorige week presenteerde. Het plan moet Europa in staat stellen om snel in te spelen op nieuwe varianten bij de ontwikkeling en productie van vaccins. In het kader van die strategie streeft de Commissie ook naar snellere toelatingsprocedures en meer genoomanalyses om varianten te detecteren.

Volledig scherm Een groene pas is vereist om het openbare zwembad in Tel Aviv te betreden. © AFP

Volledig scherm Voorbeeld van een groene pas in Israël © EPA