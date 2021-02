Identieke tweeling ondergaat samen geslachtsoperatie: “We hebben ons nooit een jongen gevoeld”

De opmerkelijke transformatie vond een week geleden in Brazilië plaats. In een video-interview met persagentschap AFP steken beide jongedames hun euforie niet onder stoelen of banken. “Ik heb mijn lichaam altijd graag gezien, maar mijn geslachtsdeel was een doorn in het oog. Ik hoopte vurig dat God me alsnog in een vrouw zou veranderen”, aldus Mayla. Toen ze het eindresultaat zag, moest ze dan ook huilen.

Volledig scherm Mayla Rezende. © AFP

Mayla studeert geneeskunde in Argentinië, Sofia gaat voor burgerlijk ingenieur in Sao Paulo. Zoals dat hoort voor identieke tweelingen maken ze elkaars zinnen af en steunen ze elkaar door dik en dun. Broodnodig ook, want in hun jeugd werden ze gepest en seksueel geïntimideerd.

“Die littekens blijven we meedragen. We leven in het meest transfobe land ter wereld”, maakt Sofia duidelijk. Vorig jaar werden in Brazilië 175 transgender mensen vermoord, het hoogste aantal ter wereld.

Volledig scherm Sofia Albuquerck. De familienaam van de meisjes verschilt omdat de ene genoemd is naar de vader en de andere naar de grootvader. © AFP

Gelukkig kregen de meisjes volop steun binnen hun eigen familie. Hun grootvader verkocht zelfs een huis om hun operatie van 100.000 reaal (15.000 euro) te kunnen betalen.

“Toen ze nog kind waren, ben ik met hen vaak genoeg naar dokters en psychologen gegaan”, vertelt hun moeder Mara Lucia da Silva. “Ik vind het jammer dat ik hen toen nooit een pop of een jurk gegeven heb. Diep in mijn hart heb ik altijd geweten dat ze meisjes waren.”

Volledig scherm De operatie werd uitgevoerd door chirurg Jose Martins. © AFP

De tweeling neemt haar dat absoluut niet kwalijk. “Als iemand ons kwaad gedaan had, repten we ons naar huis om een knuffel van haar te krijgen. Ze heeft ons altijd als een leeuwin verdedigd.”

“We zijn nu trots om als transvrouw door het leven te gaan. We hebben genoeg in angst moeten leven, nu vragen we respect. God creëerde zielen, geen lichamen. Iedereen moet inzien dat ook wij mensen zijn.”

Volledig scherm Een beeld van de operatie van een van de meisjes. © AFP