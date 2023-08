Idalia raast met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur richting Florida: storm van vierde categorie, meer dan 50.000 mensen zonder stroom

Orkaan Idalia, die vandaag aan land zal gaan in de Amerikaanse staat Florida, is nu een orkaan van categorie vier op de schaal van Saffir-Simpson, die tot vijf gaat. Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center. De storm met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur is nu geklasseerd als “zware orkaan”. In Florida zitten nu al meer dan 50.000 huishoudens zonder stroom.