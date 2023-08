Idalia raast met windsnelheden van 193 kilometer per uur richting Florida: orkaan kan “catastrofale schade" aanrichten

Chinese regio geeft geld aan jonge getrouwde koppels in poging om aantal huwelijken op te krikken

Een Chinees district in het oosten van het land biedt koppels die willen trouwen een financiële ‘beloning’ aan. Het is een poging om jongeren te stimuleren in het huwelijksbootje te stappen en aan kinderen te beginnen. Het geboortecijfer in China daalt voor het eerst in zestig jaar en dat baart de overheid zorgen.