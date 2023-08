Idalia komt aan land als orkaan van categorie 3 met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur: vluchten geschrapt, duizenden mensen zonder stroom

Overstro­min­gen Slovenië leggen productie Portugese Volkswagen­fa­briek stil

Het Duitse autoconcern Volkswagen moet een belangrijke fabriek in Portugal enkele weken stilleggen vanwege een tekort aan onderdelen. Dat is het gevolg van de zware overstromingen in Slovenië. De recente regenval heeft een leverancier van motoronderdelen zwaar getroffen waardoor de productie is verstoord, staat in een memo aan ongeveer 5000 werknemers van VW in Portugal.