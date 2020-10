Iconische Samsung-baas, die ooit 150.000 gsm’s verbrandde, overleden

De rijkste en machtigste industrieel van Zuid-Korea, Lee Kun-hee, is op 78-jarige leeftijd overleden. De man die van Samsung Electronics een gigantisch wereldwijd telecombedrijf maakte, stierf vandaag in een ziekenhuis in Seoel.

Toen Lee in 1987 het voorzitterschap erfde van de Samsung-groep, opgericht door zijn vader, was het bedrijf het grootste conglomeraat van het land. De zoon maakte er een internationaal succesverhaal van.

“Voorzitter Lee was een echte visionair, die Samsung transformeerde van een lokale onderneming tot een toonaangevende innovator en industriële grootmacht. Zijn erfenis is onsterfelijk”, meldt het bedrijf in een verklaring. Zijn ideeën zorgden ervoor dat Samsung nu een van ‘s werelds toonaangevende ontwikkelaars en producenten van onder meer mobiele telefoons en lcd-schermen is geworden, berichten Zuid-Koreaanse media.

Kluizenaar

De Zuid-Koreaanse industrieel was voor veel landgenoten een mysterie. Lee waagde zich de laatste jaren zelden buiten zijn privélandgoed in het centrum van Seoel om bij het hoofdkantoor van het bedrijf te komen. Dit leverde hem de bijnaam ‘Koning Kluizenaar’ op. Toen hij in 2014 een hartaanval kreeg, was Samsung ‘s werelds grootste fabrikant van smartphones en geheugenchips.

Volledig scherm Zuid-Korea rouwt om het overlijden van Lee Kun-Hee (78). © AFP

Aan het begin van Lee’s leiding werd Samsung gezien als een maker van goedkope producten van lage kwaliteit. “Laten we alles veranderen, behalve onze vrouwen en onze kinderen”, zei hij in 1993 en gooide het roer radicaal om. Om te laten zien dat de topman het meende, verbrandde het bedrijf de 150.000 goedkope gsm’s die het nog in voorraad had.

In 2008 moest Lee zijn bestuursfunctie bij het concern neerleggen na een veroordeling voor belastingontduiking. Twee jaar later keerde hij echter alweer terug als voorzitter. Na zijn hartaanval zes jaar geleden nam zijn zoon Jay Y. Lee als vicevoorzitter zijn taken waar.

Lee, die studeerde in Tokio en Washington, was gek op honden, paarden en grote buitenlandse auto’s. Hij was getrouwd met Hong Ra-hee, die dochter van een minister van Justitie was. Ze kregen vier kinderen. De jongste dochter pleegde in 2006 zelfmoord tijdens haar studie in New York.

Volledig scherm Archieffoto van Lee Kun-hee uit zijn kindertijd. © EPA

Volledig scherm Lee Kun-hee in 2008. © EPA