Iconische foto 'napalmmeisje' is vandaag 50 jaar oud: “Fotograaf redde mijn leven”

8 juni 1972. De negenjarige Phan Thi Kim Phuc is met andere kinderen buiten aan het spelen bij de tempel van het Zuid-Vietnamese dorpje Trảng Bàng, zo’n 45 km ten noordwesten van Saigon. Plots hoort ze het oorverdovende lawaai van een vliegtuig dichtbij. Dan explosies en rook. Ondraaglijke pijn. Kim rent weg, maar de napalm kan ze niet ontlopen. “Het kleeft op je en veroorzaakt vreselijke brandwonden en pijn die nooit meer weggaat.” Vandaag is Kim Phuc al vijftig jaar over de hele wereld bekend als het “napalmmeisje”. Door die ene iconische foto die fotograaf Nick Ut van haar nam.

De Vietnamoorlog is door de jaren heen onlosmakelijk verbonden geraakt met het schrijnende beeld van het naakte, rennende meisje, bij wie de napalm op haar huid plakt. “Te heet, te heet!” schreeuwt Kim Phuc. Dat weten we uit videobeelden, want zelf herinnert Kim Phuc het zich niet. Je hoort het natuurlijk ook niet op de foto van Huynh Cong ‘Nick’ Ut, een oorlogsfotograaf van Associated Press, maar je ziet wel - en vóélt zelfs bijna - de ontreddering en de pijn van het meisje. Ut kreeg de Pulitzerprijs voor zijn foto, die wereldwijd de voorpagina van de kranten haalde. De foto kreeg de titel ‘The Terror of War’ (‘oorlogsterreur’) mee, maar is bekender als ‘Napalm Girl’ (‘napalmmeisje’). De toen 21-jarige Ut gebruikte een Leica M2-camera en een Kodak TRI-X 400-film.

Kim Phuc had het best goed in haar dorp, tot die afschuwelijke dag van het bombardement, per ongeluk uitgevoerd door Zuid-Vietnamese bommenwerpers op de eigen troepen en burgers. “Volgens mijn moeder lachte ik veel als klein meisje”, schrijft ze in de New York Times. “We hadden een eenvoudig leven met meer dan voldoende voedsel, omdat mijn familie een boerderij bezat en mijn mama het beste restaurant van het dorp runde.” Phuc ging graag naar school en speelde vaak samen met haar nichtjes en neefjes en met de andere kinderen van het dorp. De vier napalmbommen die op 8 juni 1972 op Trảng Bàng werden gedropt, deden dat mooie plaatje definitief in rook opgaan.

Ook de foto zelf van Nick Ut zou het leven van Kim Phuc voorgoed veranderen. Ze haatte de foto toen ze opgroeide. Ze stelde zich heel wat vragen rond het beeld. “Ik ben er een klein meisje, naakt. Waarom nam hij die foto? Waarom beschermden mijn ouders mij niet? Waarom drukte hij die foto af? Waarom was ik het enige naakte kind, terwijl mijn broers en nichtjes op de foto hun kleren nog aanhadden? Ik voelde mij lelijk en beschaamd.”

“Maar hij redde ook mijn leven”, schrijft Phuc verder in haar brief in de New York Times over de fotograaf. “Nadat hij de foto had genomen, legde hij zijn camera neer, wikkelde me in een deken en bracht me weg voor medische hulp. Ik ben hem eeuwig dankbaar.”

De kleren van het meisje waren weggebrand en ze liep op Ut af. “Toen schreeuwde ze tegen haar broer dat ze dacht dat ze doodging en wat water wilde”, schrijft de fotograaf in de Washington Post. Ik legde onmiddellijk mijn camera’s neer zodat ik haar kon helpen. Ik wist dat dat belangrijker was dan nog meer foto’s maken. Ik nam mijn veldfles om haar te laten drinken en goot water over haar lichaam om haar af te koelen, maar dat veroorzaakte nog meer pijn voor haar. Ik wist niet dat als mensen zo erg verbrand zijn, je er geen water op mag doen.” Nog in shock, reed Ut met alle kinderen in zijn busje van AP naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. “Ik ga dood, ik ga dood”, bleef het meisje uitschreeuwen. Ut dacht dat ze in het busje zou sterven.

Volledig scherm Fotograaf Nick Ut met Kim Phuc zijn samen in New York om de 50ste verjaardag van de iconische foto te vieren. © AP

Ook de dokters in het ziekenhuis gaven haar geen kans op overleven en wilden haar zelfs niet opnemen. Ze legden haar in het mortuarium. “Ik toonde hen mijn perskaart en zei: ‘Als een van hen sterft, zorg ik ervoor dat de hele wereld het weet’. Toen brachten ze Kim Phuc naar binnen. Ik heb nooit spijt gehad van die beslissing”, schrijft de fotograaf. Kim overleefde, maar twee van haar neefjes niet, en haar broer raakte zwaargewond.

Vandaag is Kim Phuc 59 en is ze er in New York bij om de vijftigste verjaardag van de iconische foto te vieren. Phuc liep wel over een derde van haar lichaam derdegraads brandwonden op, met intense en chronische pijn als gevolg. Ze schaamde zich voor haar littekens en misvormingen en probeerde ze te verbergen onder haar kleren. “Ik had afschuwelijke angsten en depressies. Kinderen op school deinsden voor me terug. Ik was een figuur om medelijden mee te hebben voor de buren en, tot op zekere hoogte, ook voor mijn ouders. Ik vreesde dat niemand ooit van me zou houden.”

Door de foto werd Phuc vaak gevraagd voor interviews en voor ontmoetingen met hoogwaardigheidsbekleders zoals leden van koninklijke families en regeringsleiders. Het beeld van haar en de andere kinderen werd een symbool voor de wreedheden van de oorlog. Dat wou Kim Phuc niet. “Wij zijn geen symbolen, wij zijn mensen.”

Volledig scherm De twee houden de originele negatieven van de foto's van Kim Phuc in hun hand in New York. © AP

Pas toen ze als volwassene in 1992 naar Canada uitweek, vond Phuc eindelijk wat rust en zag ze haar missie in het leven. Ze richtte mee een stichting op om kinderen die het slachtoffer zijn van oorlog en geweld medische en psychologische hulp te bieden. Vandaag ziet Phuc opnieuw parallellen met de Russische oorlog in Oekraïne, maar ook - “op een andere manier” - met de dodelijke schietpartijen op Amerikaanse scholen. “We zien daar dan wel niet de lijken zoals in buitenlandse oorlogen, maar de aanvallen zijn het binnenlandse equivalent van oorlog.”

“Ik ben nu dankbaar voor de kracht van de foto van mezelf als negenjarig meisje en voor het parcours dat ik als persoon heb afgelegd”, schrijft Kim Phuc in de New York Times. Daar heeft ze naar eigen zeggen wel lang over gedaan. “Ik kan nu, 50 jaar later, zeggen dat ik blij ben dat Nick dat moment heeft vastgelegd, zelfs met alle problemen die dat beeld mij heeft bezorgd.” Phuc behoudt ook het geloof in het goede van de mens. “Die foto zal altijd dienen als een herinnering aan het onuitsprekelijke kwaad waartoe de mensheid in staat is. Toch geloof ik dat vrede, liefde, hoop en vergeving altijd krachtiger zullen zijn dan om het even welk wapen.”

Volledig scherm Kim Phuc en Nick Ut voor de iconische foto. Zennaro © ANP / EPA

Nick Ut (nu 71) trad destijds in de voetsporen van zijn broer, Huynh Thanh My, die ook fotojournalist bij AP was. Maar Huynh stierf tijdens het verslaan van de oorlog in Vietnam in 1965. “Ik hoop dat je ooit een foto kan maken die de oorlog stopt”, had zijn broer hem gezegd, schrijft Nick Ut in de Washington Post. “Vandaag zeggen velen dat mijn foto ‘Napalm Girl’ het einde van de Vietnamoorlog heeft bespoedigd.” Die bewering is gebaseerd op het feit dat na de publicatie van de foto in 1972 de Amerikaanse publieke opinie zich alsmaar feller tegen de oorlog in Vietnam keerde.

Kim Phuc en haar echtgenoot Toan liepen over naar Canada. Ze waren er eerst niet welkom, maar ze werden toegelaten op Canadese bodem toen duidelijk werd dat zij het meisje van de beroemde foto was. Het koppel woont met hun twee kinderen vandaag nog altijd in Toronto. Phuc werkt als ambassadrice voor UNESCO.

“Ook al lacht ze altijd, ik zie haar pijn en wat we 50 jaar geleden hebben gezien en moesten doorstaan”, aldus Ut. “Tot op vandaag beschouw ik haar als familie. Ze noemt me “oom” en ik praat vaak met haar. Maar ik zal altijd de omstandigheden haten waarin we elkaar hebben ontmoet.”

Volledig scherm Ut en Phuc schonken op 11 mei van dit jaar de iconische foto aan de paus. © AP