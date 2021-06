Iconisch Parijs warenhuis La Samaritaine opent na zestien jaar opnieuw de deuren

Het grote publiek kan er pas woensdag weer gaan winkelen, maar de primeur was maandag al voor de president. Die had het tijdens de inhuldigingsceremonie over een "formidabele schat van Frans erfgoed (...) Hier waart de Franse levenskunst rond.”

150 jaar

La Samaritaine opende iets meer dan 150 jaar geleden de deuren en was jarenlang een gevestigde waarde in de Franse hoofdstad, maar moest in 2005 de deuren sluiten. Het gebouw, in art-nouveau- en art-decostijl - was in verval geraakt en werd officieel om veiligheidsredenen afgesloten, al was het warenhuis ook al jaren verlieslatend.