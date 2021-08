Ibiza zoekt buitenlanders die illegale feesten op het eiland willen verklikken

Buitenland “Gouverneur Cuomo van New York heeft jarenlang vrouwen seksueel lastigge­val­len”

19:29 Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, heeft jarenlang vrouwen seksueel lastiggevallen. Het gaat om “verschillende vrouwen, onder wie voormalige en huidige ambtenaren”. Die conclusie wordt getrokken in een onderzoek in opdracht van minister van Justitie Letitia James van de staat New York. Zij concludeert dat Cuomo tal van wetten heeft overtreden. Cuomo blijft erbij dat hij niets verkeerds heeft gedaan.