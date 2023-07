IAEA-topman herhaalt te midden van onrust: “Lozen afvalwater Fukushima voldoet aan veiligheidsnormen”

De topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) noemt het “absoluut logisch” dat er veel aandacht is voor het Japanse plan om afvalwater van de kerncentrale in Fukushima te lozen. Daar is veel onrust over in de regio ontstaan. IAEA-chef Rafael Grossi toont daar begrip voor, maar benadrukt dat het plan voldoet aan “internationale veiligheidsnormen”.

Dat Japan afvalwater moet lozen, heeft te maken met de schade die de kerncentrale in Fukushima opliep door een tsunami in 2011. Japan gebruikte daarna veel water om de centrale te koelen. Dat afvalwater wordt gereinigd en moet over een periode van tientallen jaren geleidelijk in de oceaan worden geloosd.

Uit een rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap komt naar voren dat het behandelde water veilig kan worden afgevoerd. Het IAEA deed twee jaar onderzoek naar de plannen van Japan om het water te lozen. Volgens het IAEA is het water inmiddels bijna helemaal vrij van radioactieve straling en voldoet het aan de veiligheidsstandaarden van het agentschap. Het lozen van het water gaat zo’n dertig tot veertig jaar duren.

China is het oneens met het plan van Japan om het water te lozen. Peking is bang dat het de kwaliteit van het zeewater verslechtert en gezondheidsproblemen veroorzaakt. Volgens de Japanse overheid is het water minder bevuild door radioactieve straling dan afvalwater dat door kerncentrales in China wordt geloosd. Volgens China is dat een scheve vergelijking die “de publieke opinie misleidt”.

Hoe dan ook is er ook in onder meer Japan zelf en ook in Zuid-Korea heel wat kritiek. Burgers zijn bezorgd en maken zich zorgen over de gevolgen die de lozing heeft voor de gezondheid van mensen en dieren.

IAEA-topman Rafael Grossi brengt dit weekend een bezoek aan Zuid-Korea, waar hij op de luchthaven werd onthaald door tientallen woedende betogers. Die scandeerden volgens Zuid-Koreaanse media slogans als “Grossi, ga naar huis” en “Ga weg uit Korea, Grossi”. Demonstranten botsten ook met de politie. Het duurde uiteindelijk twee uur voordat de topman het vliegveld kon verlaten via een andere uitgang.

De IAEA-chef sprak daarna zaterdag onder meer met een minister, zondag had hij overleg met leden van de oppositie. Die zijn uitermate kritisch over het Japanse plan. Critici in de Zuid-Koreaanse politiek vinden dat het terecht dat burgers bezorgd zijn en zeggen dat de eerdere goedkeuring van de IAEA “tekortkomingen” vertoont. Grossi noemde alle aandacht tijdens de bijeenkomst “heel begrijpelijk”.

De Zuid-Koreaanse regering zegt de bevindingen van het IAEA wel te respecteren. Eigen onderzoek zou ook hebben uitgewezen dat er geen reden is voor bezorgdheid.

Andere landen denken daar anders over en hebben ook kritiek geuit op de rol van de internationale organisatie van Grossi. China kondigde al extra veiligheidsmaatregelen aan en zondag liet ook dictatuur Noord-Korea van zich horen. De Noord-Koreaanse autoriteiten stelden in een verklaring dat het lozen van het afvalwater gevaarlijk kan zijn voor mens en milieu. Noord-Korea noemde het IAEA “onredelijk”.

Grossi heeft beloofd dat het IAEA bij de kerncentrale in Fukushima blijft om toe te zien op de veiligheid.

