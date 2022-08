IAEA-inspecteurs krijgen van Rusland maar één dag in kerncentrale Zaporizja

Zelensky: "Als ze willen overleven, is het tijd voor Russische militairen om te vluchten”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een videoboodschap gedeeld na berichten over een vermeend tegenoffensief van zijn troepen in het zuiden van het land. “Als ze willen overleven, is het tijd voor Russische militairen om te vluchten”, zei hij onomwonden.

11:35