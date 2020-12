Hypocriete moraalridders: waarom er altijd homoseksuele politici zijn die homo's discrimineren

Vrijdagnacht liep door de dakgoot van een Brussels appartement een raar soort Sinterklaas. De man met de forse baard had geen kleren aan en in de zak die hij op zijn rug droeg zat geen snoep maar xtc. De late vijftiger had net seks gehad op een homofeestje en was op de vlucht voor de politie, want hij had de wet overtreden. In coronatijden was hij met 24 anderen op één appartement samen geweest. Toen de politie hem greep, zei hij dat hij Jozsef Szájer heette en Europarlementslid was.