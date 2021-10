Huwelijksaanzoek in Canada eindigt in fatale crash: vliegtuigje met spandoek ‘Wil je met me trouwen’ neergestort

MontrealWat een romantisch aanzoek had moeten zijn, is geëindigd in een drama. In de Canadese stad Montreal is een vliegtuigje neergestort dat achteraan een spandoek met de boodschap ‘Wil je met me trouwen?’ droeg. Toen de hulpdiensten op de plaats van het ongeval arriveerden, stond het vliegtuig bijna volledig in brand. Een passagier overleefde de crash niet, de piloot raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Een vliegtuig met een spandoek waarop 'Wil je met me trouwen?' stond, is neergestort in de Canadese stad Montreal. © Screenshot Twitter/NEWS 1130

Het vliegtuig stortte afgelopen zaterdag neer. De piloot, later geïdentificeerd als Gian Piero Ciambella, vertrok vanuit een luchthaven rond 5:46 uur lokale tijd. Ongeveer vijftien minuten later ontving de Transportation Safety Board (TSB) enkele meldingen in verband met motorproblemen. Rond 6 uur moest het vliegtuig, een Cessna 172 uit 1974, een noodlanding in Dieppe Park maken, wat leidde tot de crash. Volgens de TSB was Ciambella een erg ervaren piloot, maar was er in dit geval “niet voldoende tijd” om de landing tot een goed einde te brengen.

De spandoek met het huwelijksaanzoek bevond zich niet meer op de plaats van de crash. Volgens de autoriteiten zou die in een rivier dichtbij de locatie van het ongeval, de St. Lawrence-rivier, zijn gevallen. Onderzoek naar de precieze oorzaak van het incident loopt nog. Het is bovendien niet bekend of de persoon die de banner had besteld het huwelijksaanzoek voor de crash nog heeft kunnen doen.

Fatale feestelijkheden

Het is niet de eerste keer dat feestelijkheden fataal eindigen. Zo overleed in februari een aanstaande vader in New York nadat een zelfgebouwd apparaat voor blauwe en roze rook plots ontplofte tijdens een gender reveal party, waarbij het geslacht van een baby wordt bekendgemaakt. Ook lag een rookmachine op eenzelfde soort feestje vorig jaar aan de basis van een bosbrand in de Amerikaanse staat Californië. Als gevolg moesten maar liefst 3.000 mensen worden geëvacueerd.

