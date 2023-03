Huurlingenleger Wagner gaat rekruteringscentra openen in 42 Russische steden

Jevgeni Prigozjin, hoofd van de Russische huurlingengroep Wagner, heeft vrijdag de opening aangekondigd van rekruteringscentra in tientallen Russische steden. Het huurlingenleger stond er al om bekend soldaten te ronselen in gevangenissen in ruil strafvermindering, maar nu gooien ze het over een andere boeg. “In totaal hebben we 42 recruteringscentra voor PMC Wagner geopend”, vertelt Jevgeni Prigozjin in een verklaring. “Ondanks het kolossale verzet van de Oekraïense strijdkrachten zullen we blijven verder gaan.”