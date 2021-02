Hutu-rebellen ontkennen moord op Italiaanse ambassadeur in Congo

Italiaanse ambassa­deur in Congo gedood bij gewapende aanval

22 februari Een Italiaanse ambassadeur is in de Democratische Republiek Congo om het leven gekomen tijdens een gewapende aanval in het oosten van het land. De Congolese regering engageert zich om alles in het werk te stellen om te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de moord. Dat zei de Congolese minister van Buitenlandse Zaken Marie Tumba Nzeza vandaag tegen lokale media.