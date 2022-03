"Hun wapen was hun grote hart": deze Oekraïners stierven terwijl ze anderen probeerden te helpen

Russische tanks rukken verder op richting Kiev maar vallen in hinderlaag

Russische tanks zijn verder opgerukt richting Kiev, maar meteen ook in een hinderlaag gevallen. Onderschepte radioberichten doen uitschijnen dat het leger van Vladimir Poetin opnieuw grote verliezen geleden zou hebben. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie is ook Andrei Zakharov - een belangrijke Russische commandant - in de strijd gesneuveld. Een onafhankelijke bevestiging is er echter niet.

10 maart