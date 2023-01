Human Rights Watch: “Oekraïne maakte wellicht burgerlijke slachtoffers met illegale landmijnen”

REPORTAGE. Onze reporter in Oekraïens ziekenhuis waar gewonde soldaten revalide­ren: “Ik heb één wens, dat het leger mij terug aanneemt, met of zonder prothese”

Diep in de Karpaten, in het westen van Oekraïne, bevindt zich een ziekenhuis waar militairen met geamputeerde ledematen in alle rust aan een nieuw hoofdstuk van hun leven werken. HLN kon er met soldaten praten die, ondanks het verlies van een arm of een been, strijdbaar blijven én zelfs opnieuw willen vechten, mocht dat ooit weer lukken. “Het maakt me niets uit dat ik een arm minder heb. Het is minder praktisch, dat wel.”

