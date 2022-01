Hulpvlucht naar Tonga moet omkeren vanwege coronageval aan boord

Royalty Liefdesaf­fai­res, financiële schandalen en nu een vulkaan: Tonga is een merkwaar­dig onrustig koninkrijk

Het zijn bange dagen voor de koninklijke familie van Tonga. Nog voordat de uitbarsting van de vulkaan er het internet platlegde, waren er al beelden waarop te zien is hoe een vloedgolf het koninklijk paleis in de hoofdstad overspoelde. De natuurramp is de grootste uitdaging tot nu toe voor de vorst en zijn familie, al werd het ‘laatste koninkrijk in de Stille Oceaan’ al veel eerder door elkaar geschud. En dat kwam níet door een vulkaan, maar wel door de royals en hun schandalen.

