Hulpverleners halen jongen (11) levend vanonder het puin na Russische luchtaanval op Mykolaiv

Professor Criekemans na de raketten op Kiev: “Poetin zaait angst en terreur. Maar hij heeft tijd. Deze oorlog kan erg lang duren”

Bij Russische raketaanvallen in het hart van Kiev kwamen al minstens tien burgers om het leven en vielen er tientallen gewonden. Andere steden in het westen, waaronder Lviv, kregen het voor het eerst sinds juni zwaar te verduren. De aanvallen zijn een cynische vergelding voor de aanslag op de Krimbrug. Militair levert het niets op, stelt professor internationale politiek David Criekemans. Wat wil Poetin hier dan mee bereiken? En is dit het werk van de nieuwe, meedogenloze opperbevelhebber van het Russische leger?

10 oktober