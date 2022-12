Hulpverleners en agenten in Nederland bekogeld met vuurwerk na kwalificatie van Marokko

Duitsland diep geschokt nadat meisje (14) is doodgesto­ken door asielzoe­ker

Duitsland blijft diep geschokt achter nadat maandag in de buurt van de stad Ulm een meisje (14) op weg naar school is doodgestoken door een Eritrese asielzoeker. Ze was samen met een ander meisje (13) op weg naar de bushalte toen ze plots door een 27-jarige met een mes werden aangevallen. Het tweede slachtoffer overleefde, maar ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Buurtbewoners hebben kaarsjes en bloemen neergelegd op de plaats van het drama.

15:43