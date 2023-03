Hulporganisaties vrezen cholera-uitbraak in Noord-Syrië: “Watervoorziening dreigt het te begeven”

Vrachtwa­gen met 343 migranten ontdekt in Mexico

In het zuidoosten van Mexico zijn in een geparkeerde vrachtwagen 343 migranten, onder wie ook meer dan 100 niet-begeleide minderjarigen, aangetroffen. Dat heeft het Nationaal Instituut voor Migratie (INM) maandag plaatselijke tijd bekendgemaakt. De vrachtwagen, die voldoende geventileerd was, was de avond voordien opgemerkt langs de snelweg in de buurt van de gemeente Acayucan, in de staat Veracruz.