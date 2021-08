Hulporganisaties pleiten voor humanitaire luchtbrug Afghanistan

Ruim half miljoen ontheemden sinds begin dit jaar in Afghanis­tan

16:31 In Afghanistan is het aantal mensen dat in eigen land op de vlucht is, sterk gestegen. Tussen begin dit jaar en begin augustus zijn meer dan 550.000 mensen voor gevechten weggevlucht uit hun steden en dorpen, zo blijkt uit gegevens van OCHA, het agentschap van de Verenigde Naties voor de coördinatie van de humanitaire hulp. In dezelfde periode van vorig jaar waren er ongeveer 165.000 ontheemden.