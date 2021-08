Hulporganisaties: “Afghaanse gezondheidszorg staat op instorten”

De gezondheidszorg in Afghanistan dreigt in te storten sinds buitenlandse donoren hun hulp hebben stopgezet na de machtsovername door de taliban. Dat zeggen Artsen Zonder Grenzen en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, twee hulporganisaties die actief zijn in het land.

Nadat de Verenigde Staten vorige maand het merendeel van hun resterende troepen terugtrokken, voerden de taliban hun militaire campagne op. Op 15 augustus verwierven ze de controle over hoofdstad Kaboel. Internationale donoren zoals de Wereldbank en de Europese Unie bevroren kort daarop hun financiering van Afghanistan.

“Een van de grote risico’s voor de gezondheidszorg hier is het instorten door gebrek aan steun,” zei Filipe Ribeiro, Afghanistan-vertegenwoordiger bij Artsen zonder Grenzen (AZG), een van de grootste medische hulporganisaties in het land. “Het algemene gezondheidssysteem heeft al jaren te weinig personeel, te weinig materiaal en te weinig financiering. En het grote risico is dat die onderfinanciering zal blijven aanhouden.”

Volgens Necephor Mghendi, hoofd van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in Afghanistan, staat de gezondheidszorg, die al kwetsbaar is en erg afhankelijk is van buitenlandse hulp, onder toenemende druk. “De humanitaire nood ter plaatse is enorm”, zegt hij.

Hoewel hun grondoperaties algemeen genomen niet getroffen zijn, zien beide hulporganisaties een significante toename van de vraag om hulp, omdat andere instellingen niet naar behoren kunnen functioneren.

Tekort aan fondsen en medische voorraden

Volgens Mghendi heeft de sluiting van de Afghaanse banken er bovendien toe geleid dat bijna alle humanitaire organisaties geen toegang meer hebben tot fondsen, waardoor verkopers en personeel niet betaald kunnen worden. Bovendien zullen medische voorraden eerder dan verwacht moeten worden aangevuld. “Voorraden die drie maanden hadden moeten meegaan, zullen geen drie maanden meer mee kunnen. Het kan zijn dat we veel eerder dan verwacht moeten aanvullen”, aldus Mghendi.

AZG heeft voor de machtsovername medische voorraden ingeslagen, vertelt Ribeiro, maar nu de vluchten ontregeld zijn en er chaos is aan de grenzen, is het onduidelijk wanneer er een volgende lading het land kan binnenkomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie zei maandag dat een vliegtuig met 12,5 ton geneesmiddelen en gezondheidsbenodigdheden was geland in Mazar-i-Sharif in Noord-Afghanistan. Het is de eerste keer dat er een dergelijke levering plaatsvindt sinds de taliban aan de macht kwamen.

Contact met taliban

Tijdens zijn machtsperiode van 1996-2001 onderhielden de taliban een ongemakkelijke relatie met buitenlandse hulporganisaties, waarvan er in 1998 uiteindelijk vele, waaronder AZG, werden uitgewezen.

Ditmaal heeft de groep gezegd dat ze buitenlandse donors welkom heet en de rechten van buitenlands en plaatselijk personeel zal beschermen. Een belofte die tot nu toe is nagekomen, aldus Ribeiro. “Ze hebben ons gevraagd om te blijven, en ze hebben ons gevraagd om onze operaties te blijven uitvoeren zoals voorheen. De betrekkingen zijn tot nu toe behoorlijk geruststellend.”

