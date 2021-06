Huizenprijzen stijgen wereldwijd aan snelste tempo sinds 2006

Brussels Gewest Woningprij­zen in Vlaanderen gaan door het dak, maar in Brussel worden huizen goedkoper “dankzij corona”

31 maart In tegenstelling tot de Vlaamse woonmarkt nemen de woningprijzen in het Brussels Gewest verrassend genoeg een duik. Het gaat om een afname van drie procent tegenover het gemiddelde van vorig jaar. Bart Van Opstal van de Federatie van Notarissen legt uit wat er aan de hand is. Hoeveel tel je vandaag neer voor een gemiddelde woning in de hoofdstad? En zal een stekje in het gewest het komende jaar nog goedkoper worden?