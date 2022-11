“Huizen van geëvacueerde burgers uit Cherson worden nu bewoond door Russische soldaten”

Toch geen avondklok van 24 uur in Cherson “om stad te verdedigen”, zeggen Russische bezetters

De Russen hebben vanavond plots een uitgaansverbod van 24 uur afgekondigd in de zuidelijke Oekraïense stad Cherson, om die avondklok vervolgens even plots weer in te trekken. De bezettingsmacht verving een verklaring op sociale media waarin het verbod in de strategische stad werd aangekondigd, maar gaf geen verdere uitleg. De Oekraïense strijdkrachten zijn in Cherson bezig met een belangrijk tegenoffensief om het grondgebied te heroveren.

17:48