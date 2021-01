Huisdieren niet welkom in woningen Vaticaan

Paus Franciscus mag zijn pausnaam dan al hebben ontleend aan Sint-Franciscus van Assisi, die de geschiedenis is ingegaan als een goede dierenvriend, maar dat belet niet dat huisdieren niet welkom zijn in woningen van het Vaticaan. De huurregels dateren uit 1976. Zij gelden voor honderden huurcontracten voor Vaticaanse gebouwen en eigendommen in het stedelijke gebied van Rome.

De huidige uitsluitingsclausule is eigenlijk strijdig met de geldende wetgeving ter zake in Italië, weet het katholieke internetportaal. Een in 2012 goedgekeurde wet stipuleert dat een verbod op het houden van honden, katten en andere huisdieren in huurappartementen in heel Italië onwettig is.