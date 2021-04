Huisarts geeft per ongeluk dubbele dosis AstraZeneca aan 150 patiënten

Nederland stopt onmiddel­lijk met AstraZene­ca voor mensen onder de 60 nadat vrouw overlijdt na vaccinatie

2 april Nederland stopt per direct met de vaccinatie met AstraZeneca van mensen onder de 60 jaar. Het gaat om een tijdelijke stop die vooralsnog duurt tot en met 7 april, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Vanmiddag raakte bekend dat voor het eerst in Nederland iemand is overleden aan gezondheidsklachten die een bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca zouden kunnen zijn. De vrouw kreeg last van de vaker genoemde combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes. De bloedprop kwam bij de longen terecht, en die longembolie is fataal geworden.