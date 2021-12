Huisarts die valse vaccinatiecertificaten afleverde opgepakt in Italië

30 procent van Co­vid-patiënten op intensive care heeft valse coronapas in Zuid-Fran­se steden Nice en Antibes

Er zijn momenteel naar schatting 110.000 valse coronapassen in omloop onder de 5 miljoen ongevaccineerden in Frankrijk. Een indrukwekkend cijfer dat op sommige plaatsen aanzienlijke proporties aanneemt. Zo heeft in het Universitair Ziekenhuis van Nice en in het ziekenhuis van Antibes 30 procent van de Covid-patiënten die vandaag op de intensive care liggen, valse coronapassen gebruikt. Dat meldt ‘BFM-TV’.

