Huisarrest van 18 tot 6 uur in heel Frankrijk? Volg hier de persconferentie van de Franse premier

De Fransen moeten mogelijk allemaal van 18 uur tot 6 uur van de straat in het kader van de beperkingen die worden opgelegd om het gevreesde coronavirus te bestrijden. Premier Jean Castex zal het huisarrest volgens Franse media vanavond opleggen. In 25 departementen is al een avondklok van kracht die om 18 uur begint, in de overige 77 departementen mochten de Fransen nog tot 20 uur de deur uit.

De draconische maatregel is volgens de leider van de grootste regeringspartij (La République en marche), Stanislas Guerini, belangrijk om het "aperitief-effect" tegen te gaan. Hij doelt op sociale samenkomsten waar geborreld wordt voorafgaand aan het diner. Volgens de regering verspreidt het virus zich minder in de departementen die al een avondklok van twaalf uur lang hebben en waar de bevolking de hele avond moet binnenblijven.

In Frankrijk worden er elke dag gemiddeld 274 nieuwe coronabesmettingen per miljoen inwoners gemeld, in België zijn dat er momenteel 179. Gisteren kwamen er 23.852 nieuwe gevallen bij, iets minder dan de 25.379 voor dezelfde dag een week eerder. In de ziekenhuizen liggen 24.669 patiënten, in de IC-afdelingen 2.711. Frankrijk heeft tot nog toe net geen 250.000 inwoners of 0,38 procent van de bevolking ingeënt met een eerste dosis van het coronavaccin.

Het moderne Frankrijk zet nu voor het eerst het uitgaansverbod in voor de bestrijding van een ziekte. Het werd eerder voornamelijk in oorlogen toegepast, zoals door de Duitse bezetter (1940-1944) en in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Een van de beruchtste uitgaansverboden was in 1961 van de prefect van Parijs die een uitgaansverbod afkondigde voor "Franse moslims uit Algerije". Vijftien jaar geleden was er tijdens rellen in voorsteden korte tijd een uitgaansverbod voor minderjarigen zonder begeleiding en in 2018 was er een avondklok op het Franse eiland Réunion wegens rellen.

Frankrijk gaat elke maand 1 miljoen kinderen en leerkrachten testen

De Franse minister van Gezondheid, Olivier Véran, heeft vanmorgen aangekondigd dat er een protocol komt bedoeld om elke maand tot 1 miljoen kinderen en leerkrachten te testen op COVID-19 en zo de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus in Frankrijk tegen te gaan.

De Fransen willen kinderen vanaf 6 jaar testen, “overal waar dat zin heeft”, zei Véran bij een bezoek aan Metz. Volgens Véran lijkt de Britse variant “besmettelijker” bij kinderen, “maar zonder dat er meer ernstige gevallen zijn”.

De Franse regering zegt deze variant nauwlettend in het oog te houden. “Als de situatie zou evolueren en we een stijging zouden zien van het aantal gevallen van deze variant, dan zullen we onszelf enkele vragen moeten stellen over een mogelijke sluiting van de scholen. Maar in dit stadium hebben de Franse pediaters woensdagvoormiddag heel duidelijk opgeroepen om de scholen open te laten.”