Huis van Afgevaardigden VS stemt nipt voor verbod op semiautomatische wapens

Aanvalsgeweren waren verboden van 1994 tot 2004 in de VS. Toen het verbod afliep was er geen meerderheid meer voor een verlenging. Dergelijke wapens worden steeds weer gebruikt voor dodelijke schietpartijen. Ze zijn vaak gemakkelijk te verkrijgen en de Republikeinen blokkeren keer op keer strengere wapenwetten. Zij worden sterk beïnvloed door de zeer machtige wapenlobby in het land. Twee Republikeinen stemden vrijdag wel mee voor het wetsvoorstel van de Democraten.

De afgelopen maanden vonden weer een reeks erg bloederige schietpartijen plaats in de VS. Op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag, schoot een jongeman nog 7 mensen dood en verwondde meer dan 30 anderen in Highland Park, in Chicago. Eind mei schoot een 18-jarige schutter 19 kinderen twee leerkrachten dood in een basisschool in Uvalde, Texas, een week nadat een andere 18-jarige in Buffalo om racistische motieven 10 mensen doodschoot.

Andere wet tegen wapengeweld

Afgelopen maand nam het Congres over de partijlijnen heen een wet aan tegen wapengeweld, maar die kwam niet in de buurt van de voorstellen tot hervorming van president Joe Biden. Het gaat in deze wet vooral om bepalingen die staten helpen wapens uit handen te houden van mensen die als een gevaar voor zichzelf of anderen worden beschouwd.

Ook worden wapenkopers tussen de 18 en 21 jaar aan strengere antecedentenonderzoeken onderworpen. Het wetsvoorstel is gekoppeld aan ongeveer 15 miljard dollar (14,7 miljard euro) extra voor de geestelijke gezondheidszorg en investeringen ten behoeve van de veiligheid op scholen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft deze wet inmiddels ondertekend.

