Huis doorzocht in jacht op verdachte schietpartij Zwijndrecht in Nederland

Drie studenten overleden bij ernstige woning­brand in Spanje: “Ze waren einde van examens aan het vieren”

Drie studenten zijn om het leven gekomen bij een ernstige brand in een appartement in de Spaanse stad Huelva, in het zuidwesten van het land. De dodelijke slachtoffers, twee vrouwen en een man, waren tussen 20 en 22 jaar oud. Verschillende andere personen raakten gewond. De oorzaak van de brand was hoogstwaarschijnlijk een defect kookvuur, meldt de politie.

16:48