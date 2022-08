Huilende CEO post selfie nadat hij werknemers ontslaat, maar krijgt de wind van voren: “Wees niet zo narcistisch!”

De CEO van een Amerikaans bedrijf heeft een discussie op sociale media ontketend door een opmerkelijke selfie te delen. Op de foto is te zien hoe de baas aan het huilen is, kort nadat hij enkele werknemers heeft ontslagen. “Dit was het moeilijkste dat ik ooit heb moeten doen”, aldus Braden Wallake op LinkedIn. Hoewel Wallake eerder steunvolle reacties had verwacht, waren de meningen over het bericht toch verdeeld. “Mensen ontslagen is moeilijk voor jou, maar nog veel erger voor hen. Word volwassen en zorg voor de mensen om wie je zegt zo bezorgd te zijn”, klonk het onder meer.

Braden Wallake is de CEO van een marketingbedrijf, genaamd ‘Hypersocial’, in de Amerikaanse staat Ohio. “Dit is het meest kwetsbare dat ik ooit zal delen. Ik heb lang getwijfeld of ik dit zou posten of niet. We hebben net enkelen van onze werknemers moeten ontslaan. Ik heb de laatste weken al heel wat ontslagen zien passeren op LinkedIn. De meeste zijn te wijten aan de economie, of welke reden dan ook. Onze reden? Mijn schuld”, schreef Wallake bij de foto, waarop te zien is hoe de tranen van zijn wangen rollen.

“Ik wou dat ik een bedrijfsleider was die zich enkel focust op geld en niet geeft om de mensen die hij daarvoor moet kwetsen”, ging de CEO verder.

“Ongevoelig en smakeloos”

Wallake kreeg talloze negatieve reacties van internetgebruikers, die vonden dat hij zich meer zou moeten focussen op de ontslagen werknemers in plaats van op zijn eigen gevoelens over de situatie. “Het gaat om hun welzijn, en niet om deze post die jou likes moet opleveren. Dit is ondankbaar, ongevoelig en smakeloos. Word volwassen, zorg voor de mensen om wie je zegt zo bezorgd te zijn. Neem verantwoordelijkheid voor je fouten en wees niet zo narcistisch”, reageerde iemand.

Anderen bewonderden Wallake’s openheid daarentegen en benadrukten dat het niet gemakkelijk is om mensen af te danken. Zelfs een van de voormalige werknemers, Noah Smith, kwam op voor zijn ex-baas. “Voor al wie van plan is mij aan te nemen: ik ben enkel geïnteresseerd om te werken voor mensen zoals Braden Wallake, die positief in het leven staat. Ik wil niet voor je werken als je denkt dat langere uren kloppen, alleen om meer geld te verdienen, de meest nuttige manier is om je tijd te spenderen”, verklaarde Smith.

In een opvolgbericht verontschuldigde Wallake zich nog voor alle heisa. “Hallo iedereen. Ja, ik ben de huilende CEO. Neen, het was niet mijn bedoeling om alles naar mezelf te trekken of mezelf in een slachtofferrol te hullen. Het spijt me als dat zo overkwam.”

